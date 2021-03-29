توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، كما كرّم البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار وهي إحدى مبادرات الملتقى الريادية وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز ، ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المسابقتين 3 ملايين و 300 ألف ريال.
وكرّم سموه الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بجوائز تبلغ قيمتها مليون و 300 ألف ريال وهم الفائز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال تحدي الأوضاع المحيطة ومساندة القرارات التنبؤية ، وفي تحدي الرعاية الصحية فازت منصة صفا الرقمية للإشراف على صحة الحجاج والمعتمرين وقيمة الجائزة 100 ألف ريال ، وفي تحدي إدارة الأفواج فازت مبادرة إدارة الأفواج من خلال منصة الحج الذكية وقيمة الجائزة 100 ألف ريال ، وفازت في تحدي النقل والمواصلات مبادرة تعزيز تنقلات الحجاج والمعتمرين من خلال الذكاء الاصطناعي وقيمتها 100 ألف ريال.
وأوضحت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة “نجاح العشري”، أن مشاركة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي تعتبر الأولى للجامعة والتي تخرج فيها الجامعة خارج أسوارها من خلال إطلاق تحدي الجامعة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة مبينة أن الجامعة تمكنت من استقطاب وتحكيم أكثر من 1300 نموذج ترشيح من 30 دولة حول العالم في مسارات المسابقة الثلاثة وهي الرعاية الصحية والنقل والمواصلات وإدارة الأفواج .
وأشار رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان إلى أن الجامعة تفتخر بأعمال الشباب السعودي الموهوب والتي ستحدث مستقبلاً رائداً ينعكس على تجربة الحجاج والمعتمرين وأن الأعمال الفائزة في تحدي الجامعة سيكون لها أثرها الكبير في مستقبل الأيام.
من جهته أعلن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط عن تبني الوزارة لمخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (أفكار وحلول للحج والعمرة ) وتمكينها خلال موسمي الحج والعمرة.
عقب ذلك كرّم أمير منطقة مكة المكرمة البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار وهي إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دروته الحالية تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز ، وحصلت البحوث الفائزة والبالغ عددها 20 بحثاً على جوائز مالية تقدر بمليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل فائزة.
وقدّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي شكره للأمير خالد الفيصل على تخصيص موضوع ثقافي في المنطقة بشكل سنوي ، والذي يعزز مفهوم القدوة ويسهم هذا العام في التطور التقني والارتقاء بالخدمات المقدمة.
والبحوث الفائزة هي نظام لاكتشاف مكبات النفايات المخالفة والتلوث البيئي اعتمادا على طائرات الدرونز المسيرة والذكاء الاصطناعي من جامعة الملك عبدالعزيز ، والنمذجة الرياضية والتحسين من خلال تطبيق منهجية سطح الاستجابة والتصميم التجريبي للمزيج الأمثل لإزالة الالوان من الأصباغ باستخدام اتحاد ميكروبي بحري تم جمعه من ساحل البحر بجدة: التعريف الجزيئي، توصيف المستقلبات، تنبؤات الإنزيمات، محاكاة الديناميات الجزئية من جامعة الملك عبدالعزيز ، و كشف التصحر بمنطقة مكة المكرمة عن طريق تصنيف الصور الجوية باستخدام تقنيات التعلم العميق من جامعة الحدود الشمالية ، وأهمية التخلص الآمن من الادوية من جامعة الملك عبدالعزيز ، و التعليم الإلكتروني بتوظيف ألعاب الفيديو الرقمية كأداة محاكاة تعليمية للارتقاء بمهارات فحص الموجات فوق الصوتية من جامعة المؤسس ، و التمكين الرقمي لطلاب ذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام والعالي في بيئات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من جامعة المؤسس ، و تطوير نموذج لأنشطة التعليم الإلكتروني القائمة على المحفزات الرقمية ضمن سياق كوفيد-19 وفاعليته في تنمية التفكير فوق المعرفي لدى طلاب التعليم العالي من جامعة المؤسس ، و تطوير أنظمة تعليم الكترونية ذكية تفاعلية ذات ردود فعل تكيفية بناءً على التحليل متعدد الوسائط للمشاركة الأكاديمية للطلاب من جامعة الملك عبدالعزيز ، و تحليل حركة المشاة من خلال شبكة معقدة من ممرات النقل بمشعر منى من جامعة أم القرى ، و تطوير وتصنيع نظام إدارة مواقف المركبات القائم على IoT LoRa لخدمة الحج والعمرة من جامعة جدة، و مراقبة تدفق الحشود في الأماكن المقدسة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز، و التعداد والتقسيم لدعم صنّاع القرار أثناء الحج عبر شبكة من الطائرات بدون طيار من جامعة جدة، و نحو توفير نهج قبول في مفهوم احضر جهازك الخاص من منظور الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية من جامعة أم القرى ، و نظام أمن لشحن السيارات الكهربائية هوائياً مبنية على تكنولوجيا موجات الميلى متر وأنظمة التشفير من جامعة الملك عبدالعزيز، تطوير نظام أمني مبتكر مؤلف من شبكة عصبية اصطناعية (عميقة) لكشف التسلل في شبكة سلسلة الكتل وأنترنت الأشياء في نظم الرعاية الصحية الذكية من جامعة حائل ، نحو تطوير مصنفات تعلم الآلة لاكتشاف البرمجيات الخبيثة في ملفات PDF من جامعة أم القرى ، تصور مقترح لتوظيف المنهج الخفي في تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمين وفقاً لرؤية المملكة 2030 (المجتمع المكي أنموذجاً) من جامعة الملك عبدالعزيز ، الانتماء الوطني في الفضاء السيبراني من تعليم جدة ، العلاقة بين الوعي بالأمن السيبراني وثقافة الانتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة من جامعة المؤسس ، وأخيراً أثر الرقمنة على شعور المواطن بالانتماء القومي في المملكة العربية السعودية: يزيد أم ينقص؟ من جامعة الملك عبدالعزيز.