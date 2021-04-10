كرمت «جائزة أبوظبي»، في نسختها العاشرة، 12 شخصية أسهمت بأعمال جليلة في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم العطاء والتعاون في عدد من القطاعات، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم (الجمعة)، في قصر الحصن في أبوظبي.
وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالشخصيات المكرمة المتميزة التي قدمت أعمالاً جليلة، وكرست وقتها وجهدها لنشر الخير، وترسيخ القيم الإنسانية، بما يخدم المجتمع في مختلف المجالات.
وقال ولي عهد أبوظبي: «اليوم، نحتفي بشخصيات تركت بصمتها المتميزة في مجتمعنا، بجهودها النبيلة ومواقفها الخيرة. إن المبادئ التي تنتهجها دولة الإمارات ما زالت تجسد الإيمان العميق بنهج والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- الذي زرع قيم العطاء والإنسانية والرحمة في نفوس شعب هذه الأرض الطيبة ومجتمعها. واليوم، نكرم 12 من الأفراد المتميزين الذين جعلوا من هذه القيم نهجاً لهم في مسيرتهم للقيام بالأعمال الخيرة والنبيلة التي تعزز قوة المجتمع وتلاحمه».
وتم تكريم كل من الفريق الركن متقاعد عبيد الكعبي من الإمارات الذي يعد من المؤسسين للقوات المسلحة، حيث أمضى 5 عقود في خدمة البلاد، إضافة إلى دوره الكبير في نشر الوعي حول مواضيع اجتماعية من خلال المجالس والمحاضرات؛ والدكتورة فاطمة الرفاعي من الإمارات لإسهاماتها الكبيرة في تطوير قطاع التمريض خلال العقود الثلاثة الماضية؛ ومحمد المر من الإمارات الذي أسهم في مجالات متعددة، مثل السياسية والثقافة وازدهار الحركة الثقافية والأدبية في الدولة؛ والدكتور عصام الدين الشماع من المملكة المتحدة لمساهمته الفاعلة في تطوير قسم الأشعة في مستشفى الكورنيش، واستحداث عدد من الخدمات المهمة في القطاع على مدى 40 عاماً من العطاء.
هذا إضافة إلى تكريم زعفرانة خميس من الإمارات لجهودها التطوعية في دعم ورعاية أصحاب الهمم خلال النشاطات الرياضية المختلفة على مستوى الدولة والعالم. كما حصل على الجائزة كل من حسين خانصاحب من دولة الإمارات، بصفته أحد رواد الأعمال الذين أسهموا في تشييد وتطوير البنية التحتية في البلاد، ولجهوده في المجال الخيري والإنساني، وتقديمه العون لمختلف فئات المجتمع المحلي والدولي.
وكرم كذلك الدكتور عبد المجيد الزبيدي من الإمارات لإسهامه في تحسين وتطوير الخدمات الطبية في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، وفرج الظاهري من الإمارات الذي يعد من أكبر الداعمين للتعليم والبحث العلمي في الدولة. كما حصل على الجائزة كل من السيدة غبيشة الكتبي من الإمارات لمبادراتها الإنسانية والخيرية، وحبها للعمل التطوعي، وتقديم العون في مختلف المناسبات؛ ويوسف موسليام من الهند نظراً لجهوده في دعم المبادرات والفعاليات الوطنية، وإسهاماته المختلفة التي شملت مجالات مثل الرياضة والثقافة والمبادرات الخيرية والمجتمعية.
هذا إضافة إلى الراحل محمد الكتبي من الإمارات لأدائه طيلة فترة خدمته في القوات المسلحة الإماراتية، ودوره الإيجابي في الخدمة المجتمعية، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن، والمحافظة على الهوية الإماراتية؛ وجاك رينوه من فرنسا لدوره الفعال في دعم جهود الإمارات في الحفاظ على طائر الحبارى.
يذكر أن «جائزة أبوظبي» أطلقت عام 2005، وهي تحتفي بفاعلي الخير وأفراد المجتمع الذين بذلوا جهوداً خيرة وأعمالاً إنسانية جليلة لصالح المجتمع، فكان لإسهاماتهم أثرها الإيجابي الملموس على تطور مجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتجسيد المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات. وتهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على جهود كل من أسهم بأعماله الخيرية في خدمة مجتمع أبوظبي والإمارات، بغض النظر عن عمره أو جنسيته أو مكان إقامته.
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