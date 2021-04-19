علوم واختراعات > غانا مقر ئيسي لتويتر في إفريقيا
19/04/2021   9:59 ص

غانا مقر ئيسي لتويتر في إفريقيا

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أعلنت تويتر استحداث فريق من أحد عشر موظفا في غانا بهدف جعل هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا مقرا رئيسا لها في القارة السمراء وأعلنت الشركة في بيان “اليوم، وتماشيا مع استراتيجتنا للنمو، نحن سعداء بالإعلان لكم عن تشكيلنا فريقا في غانا”.

وأضافت “علينا الانغماس أكثر في المجتمعات الغنية والدينامية التي تحرك النقاشات اليومية في كل أنحاء القارة الإفريقية” وكتب الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو عبر تويتر أن “اختيار غانا مقرا رئيسيا لعمليات تويتر في إفريقيا نبأ ممتاز”، مشيدا بـ”بدء تعاون جميل” وأوضحت تويتر أن فريقها الجديد سيبدأ العمل عن بُعد، مع “إمكان فتح مكتب في المستقبل”.

وعزت الشبكة الأميركية خيارها إلى الإمكانات المتاحة في غانا على صعيد حرية التعبير والنفاذ إلى الإنترنت، إضافة إلى اختيار عاصمتها أكرا أخيرا لاستضافة الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وقبل تويتر، فتحت فيسبوك مكاتب كثيرة لها في إفريقيا، خصوصا في نيجيريا أكثر بلدان القارة تعدادا بالسكان، وهي أيضا في غرب إفريقيا.

غانا مقر ئيسي لتويتر في إفريقيا

علوم واختراعات
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