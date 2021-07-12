علوم واختراعات > اقتران الزهرة والمريخ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء المقبل وإلى جوارهما القمر
12/07/2021   9:00 ص

اقتران الزهرة والمريخ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء المقبل وإلى جوارهما القمر

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وضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أنه سيظهر في البداية كوكب الزهرة مع غروب الشمس بعد ذلك يتبعه كوكب المريخ، ويعد كوكب الزهرة ألمع جرم سماوي ليلاً بعد القمر حيث تصل شدة لمعان الكوكب إلى (3.9-) في حين تصل إلى (1.8) للمريخ، كما يظهر هذا العام إلى جوارهما القمر مضاءً بنسبة 13%.
وأضاف أنه من الممكن ملاحظة اقتراب الكوكبين من بعضهما كل مساء لتصل المسافة الزاوية بينهما إلى نصف درجة في 13 يوليو وبعد ذلك يبدأ الكوكبين في الابتعاد عن بعضهما من جديد.ويظهر الكوكبان بعد غروب الشمس بنصف ساعة فوق الأفق الغربي لامعين وكأنهما متجاوران بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة، وتستمر هذه الظاهرة الفلكية نحو الساعة.

اقتران الزهرة والمريخ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء المقبل وإلى جوارهما القمر

علوم واختراعات
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