رشاد الخير – الوكاد – الرياض
وقع رئيس اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف السعودية الأستاذ الوليد البلطان والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه الأستاذة نوال الشريف (اليوم الثلاثاء) اتفاقية تعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الترفيه بالمملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تدريب وتوظيف الخريجين السعوديين من الجنسين بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلى فى قطاع الترفيه والعمل على المساعدة في توظيفهم لدى الشركات العاملة بالقطاع
وتشمل بنود الاتفاقية المبرمة بين اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للترفيه والأكاديمية السعودية للترفيه العمل على تطوير قطاع الترفيه وحوكمه أعماله،و نشر الوعي المجتمعي في القطاع ، واستقطاب الشركات للمساهمة في تدريب الكوادر الوطنية، وإقامة الفعاليات المشتركة بالتعاون مع المنظمة العالمية للمدن الترفيهية “IAAPA” وجامعة “نيس الفرنسية”، والترويج للبرامج التدريبية المتخصصة في الترفيه و تحفيز الشباب السعودي للالتحاق بسوق العمل في قطاع الترفيه من خلال ورش العمل التوعوية بالغرف التجارية ، فضلاً عن إعداد وتنفيذ البرامج المتخصصة في قطاع الترفيه ، وإعداد دراسة حول احتياج السوق المحلي من البرامج التدريبية ذات الصلة بالترفيه.
ومن المؤمل أن تساهم هذه الاتفاقية في تطوير قطاع الترفيه وحوكمة أعماله ورفع نسب التوطين بالقطاع وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، وخلق مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص عمل واعدة ومجزية، بالإضافة لتطوير برامج تدريبية متخصصة في الترفيه.