أطلقت الصحة امس السبت حملة توعوية تحت شعار# كملها ولا تعيش بالنص تستهدف من خلالها التأكيد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.
وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي سيتم نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة حيث سيتم التركيز على حث أفراد المجتمع على أخذ جميع الجرعات لمقاومة متحورات الفيروس وتوضيح مخاطر الإمتناع أو التأخر عن أخذ الجرعة الثانية .
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من إنتشاره