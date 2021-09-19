القاهرة 11 صفر 1443 هـ الموافق 18 سبتمبر 2021 م واس
بدأت في القاهرة اليوم أعمال المنتدى العربي لصحة المرأة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ومشاركة الوزارات، واتحادات الأطباء، والمجالس القومية للمرأة، إضافة إلى المختصين في مجال صحة المرأة بالدول العربية .
ويناقش المنتدى على مدى يومين عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها أنواع السرطانات التي تهدد صحة المرأة، ودور المؤسسات الدولية ومنظمات العمل العربي والمؤسسات الطبية والقطاع الخاص في دعم صحة المرأة، وأهمية الرعاية المعلوماتية لمرضى السرطان .
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي الصحي للمرأة العربية، لتجنب الإصابة بأمراض السرطان الأكثر انتشارًا ببين السيدات، وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لها، وكيفية التعامل الصحيح في حالة الإصابة بالسرطان .
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