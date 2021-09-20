بيونغ يانغ 20 سبتمبر 2021 (شينخوا) انتقدت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم (الاثنين) الولايات المتحدة لنقلها تكنولوجيا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن رئيس قسم الأخبار الأجنبية بإدارة الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية قوله إن القرار الأمريكي “عمل غير مرغوب فيه وخطير للغاية من شأنه أن يخل بالتوازن الإستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويطلق سلسلة من سباق التسلح النووي”.
وأشار المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه إلى أن قرار البيت الأبيض “يرقى إلى مستوى الموقف القائل بأن أي بلد يمكن أن ينشر التكنولوجيا النووية إذا كان ذلك الأمر يصب في مصلحته، وهذا يظهر أن الولايات المتحدة هي الجاني الرئيسي في الإطاحة بالنظام الدولي لمنع الانتشار النووي”.
كما لفت المسؤول إلى أن “موقف التعامل المزدوج للولايات المتحدة الذي يزداد وضوحا بعد تسلم الإدارة الجديدة يقوض المعايير الدولية المعترف بها عالميا والنظام الدولي ويهدد بشكل خطير السلام والاستقرار العالميين”.
وأضاف المسؤول “إننا ندرس عن كثب خلفية القرار الأمريكي الأخير وآفاقه، وسنتخذ بالتأكيد إجراء مضادا مقابلا في ما إذا كان له حتى تأثير سلبي طفيف على أمن بلادنا”.
وبموجب الشراكة الأمنية الجديدة التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء الماضي بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، والمعروفة باسم “أوكوس”، ستقوم أستراليا ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أمريكية وبريطانية.