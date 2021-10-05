عقد الأمير فيصل بن فرحان مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في الرياض تحدث خلاله عن الشأن اليمني، إذ قال إن لدى الرياض حواراً شاملاً مع الولايات المتحدة لإيجاد سبيل لوقف إطلاق النار في اليمن.وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن جولة رابعة من المحادثات مع إيران جرت الشهر الماضي، مشيراً إلى أنها لا تزال في مراحلها الاستكشافية.
واشار الوزير السعودي ان (المحادثات) أساساً لمعالجة المواضيع العالقة، وقال: «بالنسبة للمفاوضات الجولة الرابعة تمت بالفعل في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، لا تزال المحادثات في مرحلتها الاستكشافية، ونأمل أن تضع أساساً لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين وسوف نسعى ونعمل على تحقيق ذلك».