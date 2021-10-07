دشّن الدكتور سعود المتحمي، الأمين العام لـ«موهبة»، والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام لمنظمة «الألكسو»، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة هاني المقبل، وذلك في مؤتمر صحافي عُقد اليوم في مقر مؤسسة «موهبة» في الرياض.
وقال الدكتور المتحمي خلال المؤتمر الصحافي «الموهوبون العرب» تُعد مبادرة من السعودية للعالم العربي، في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، لتؤكد حرص المملكة على تفعيل دور المملكة بشكل مؤسسي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بما ينسجم مع أدوار الدول الأعضاء ويسهم في تحقيق أهداف المنظمة.
ورفع الدكتور المتحمي، الشكر للأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ووزير الثقافة، على رعايته لتوقيع اتفاقية «الموهوبون العرب» وجهوده في دعم المبادرات والشراكات مع الجهات الوطنية في مجالات التربية والثقافة والعلوم ومع المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك لصقل مزيد من المواهب العربية الناشئة التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030 لرفع الكفاءات والطاقات في العالم العربي، وهي تُعد أول مبادرة من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين على مستوى العالم العربي، استشعاراً من السعودية لكونها تترأس المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأكمل الدكتور المتحمي أن «موهبة» مؤسسة رائدة وخبيرة في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين وتمتلك البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم. حيث عملت «موهبة» على تطوير مقياس علمي خاص باكتشاف الموهوبين العرب بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يراعي الاختلافات الثقافية المتنوعة، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين بما يقود إلى رعايتهم واستيعابهم وتوفير البيئة الملائمة لهم والاستفادة من قدراتهم النوعية وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل في العالم العربي.
وذكر المحتمي أنه تم توجيه الدعوة إلى الدول العربية كافة الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لترشيح طلبتها وفق الآلية المحددة، وقد شاركت 13 دولة عربية حتى الآن، وهي السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والأردن، والعراق، وتونس، وليبيا، وفلسطين، واليمن، والسودان، وموريتانيا.
من جانبه، قال مدير عام «الألكسو» الدكتور محمد ولد أعمر: «إن اكتشاف الموهوبين العرب وتنمية قدراتهم يعكس الاهتمام بالتحديات العلمية والاجتماعية والثقافية التي تشكّلها الثورة الصناعية الرابعة، بوصف الثقافة عنصراً أساسياً من عناصر رسم الهوية العربية، ولما تمثله قضية تعزيز الثقافة العربية من أهمية كبيرة اجتماعياً واقتصادياً، والتي تعد ركيزة ضرورية لضمان مستقبل أفضل للأجيال العربية الناشئة في ظل التوجهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفق منظور ينسجم مع الثقافة والتراث والإرث الحضاري للشعوب العربية ولا يتعارض مع معتقداتها».
وأضاف أن المنظمة حريصة على التكامل مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، للإسهام في دعم الموهوبين في الوطن العربي بالاستفادة من خبراتها الرائدة، مؤكداً ثقة وتقدير «الألكسو» للمكانة المتميزة التي وصلت إليها المؤسسة في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين على المستوى العالمي.
لافتاً إلى أن «المبادرة تمثل تعزيزاً لشراكتنا النوعية، وتعد خطوة للتوعية بأهمية الموهبة ودور الموهوبين في بناء المعرفة ودعم التنمية المستدامة بالوطن العربي، وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار».
وتطرق ولد أعمر إلى أهمية الشراكة بين المؤسسة و«الألكسو»، لأنها «تهدف إلى رعاية الموهوبين والمبدعين في وطننا العربي بوصفهم الثروة الحقيقية التي إذا ما أحسنّا معرفتها وتقدير قيمتها ورعايتها وتنميتها، استطعنا أن نكون أمّة قادرة على المساهمة في الإبداع الإنساني في شتّى مجالات المعرفة وأصناف العلوم».
يُذكر أن «موهبة» و«الألكسو» ترتبطان بتاريخ طويل من الشراكة والتعاون، بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم عام 2008 لإعداد «الاستراتيجية العربية للموهبة والإبداع في التعليم العام»، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض عام 2008.