قال وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، إن علاقة التعارف والتعايش بين الشعوب هي أصل من أصول الإسلام، وضرورة مجتمعية كونية، مشددا على أن التواصل الحضاري البناء ينبغي أن يتجاوز الشعارات البراقة إلى الحقائق الواقعية، وأن يترجم بين الأوطان بـ«تبادل الخبرات والخيرات».
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