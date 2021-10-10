ثقافة وفنون > الاحتفال بيوم التراث الفلسطيني في نابلس
10/10/2021   9:39 ص

الاحتفال بيوم التراث الفلسطيني في نابلس

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احتفل الفلسطينيون بيوم التراث العالمي في مدينة نابلس حيث اظهر الاحتفال صورا متعددة عن التراث الفلسطيني وقج اورت وكالةالانباء الصينية الخير وصورامتعددة

الاحتفال بيوم التراث الفلسطيني في نابلس

ثقافة وفنون
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