احتفل الفلسطينيون بيوم التراث العالمي في مدينة نابلس حيث اظهر الاحتفال صورا متعددة عن التراث الفلسطيني وقج اورت وكالةالانباء الصينية الخير وصورامتعددة
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