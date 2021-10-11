لتوعية المستهلك بخدمة معرفة أسعار األدوية وبدائلها عبر تطبيق »طمني«، نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية بعنوان »اعرف خياراتك« في منطقتي الرياض والشرقية.
وتركز الحملة على التعريف بالطريقة الصحيحة لقراءة البيانات على علبة الدواء، وكيفية التعرف على سعر الدواء، والخيارات والبدائل المتوفرة من خالل قراءة الرمز الشريطي »الباركود« المطبوع على العلبة.
وتتضمن الحملة جناحا توعويا تتوفر فيه عينات ألدوية مختلفة، بهدف شرح بدائل األدوية، وطرق التعرف على أسعارها والفروقات بينها، مع وجود صيادلة مختصين لإلجابة على استفسارات الزوار.
ويتزامن مع الحملة وجود مواد توعوية مطبوعة والكترونية في بعض الصيدليات األهلية؛ وذلك للتوعية بطرق معرفة األسعار والبدائل المتوفرة لألدوية، ويمكن للمستفيدين تحميل تطبيق »طمني« المتاح باللغتين العربية واإلنجليزية على نظامي التشغيل »IOS »و«أندرويد« من خالل الرابط
.)https://tameni.sfda.gov.sa(
ويوفر تطبيق »طمني« التابع لـ«الهيئة« معلومات حول بدائل األدوية المعتمدة، مما يجعل المستهلك على دراية واطالع بأسعار األدوية وبدائلها قبل الشراء، من خالل قراءة »الباركود« المطبوع على العلبة، عن طريق التطبيق.
ويتيح »طمني« إرسال االستفسارات أو الشكاوى أو البالغات عن عدم توافر األدوية، ويسهل التطبيق من البحث عن المنتجات الدوائية والغذائية واألجهزة الطبية بواسطة االسم أو الباركود، ويوفر نصائح ومعلومات دقيقة ومهمة حول تلك المنتجات.
وكانت »الهيئة« قد ألزمت شركات األدوية أخيرا بوضع السعر على علب األدوية من خالل »الباركود«، مع اختيار طباعة السعر على العبوات؛ وذلك بهدف ضمان توفر الدواء في نقاط البيع، وعدم سحبه لتعديل السعر المطبوع، ولضمان التعديل الفوري ألسعار األدوية الكترونيا عند تحديثها من قبل »الهيئة«، والسماح بمجال
التنافس بين الشركات للبيع بأقل من السعر المحدد من »الهيئة« دون السماح لهم بالزيادة عليه، إذ تعد تسعيرة »الهيئة« هي السقف األعلى للسعر.
وتستمر »الغذاء والدواء« في حملتها التوعوية من خالل إقامة أجنحة في منطقة مكة المكرمة وجازان وتبوك خالل األيام المقبلة.
تطبيق طمني يوفر:
معلومات حول بدائل األدوية المعتمدة
معرفة االسم العلمي والتجاري للمنتج
طريقة ودواعي االستعمال
الشكل الصيدالني
مدة الصالحية
ظروف التخزين المناسبة للمنتج
نوع وحجم العبوة
هل يحتاج المنتج إلى وصفة طبية أم ال؟
يتيح »طمني« إرسال االستفسارات أو الشكاوى
يسهل البحث عن المنتجات الدوائية والغذائية واألجهزة الطبية
يوفر نصائح ومعلومات دقيقة ومهمة حول تلك المنتجات