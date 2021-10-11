ثقافة وفنون > فوز د نورة العمرو مرشحة المملكة بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان
11/10/2021   6:25 م

فوز د نورة العمرو مرشحة المملكة بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

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أعلن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة بجنيف، فوز مرشحة المملكة العربية السعودية الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

وتعد اللجنة الاستشارية بمثابة مركز فكر يقدم المشورة لمجلس حقوق الإنسان، وتعمل على الدراسات والبحوث بقضايا تتعلق بولاية المجلس، وتقديم المقترحات في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان كافة.

ويأتي فوز الدكتورة العمرو امتداداً للإنجازات التي تحققها الدبلوماسية السعودية بدعم من القيادة الرشيدة السياسية بقيادة الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان

فوز د نورة العمرو مرشحة المملكة بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

ثقافة وفنون
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