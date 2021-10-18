شاركت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي المجتمع الدولي االحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر، مشددة على أهمية اعتبار الفقر المدقع انتهاكا لحقوق اإلنسان، واالضطالع بالمسؤولية المشتركة في تعبئة الجهود الضرورية الرامية إلى القضاء على الفقر في جميع أنحاء المعمور
كما شددت الهيئة على أن مرحلة ما بعد كوفيد-19 ال ينبغي أن تركز فقط على معالجة األضرار الناجمة عن الجائحة، بل وعلى ضرورة تغيير جميع الهياكل التي أخفقت في حماية الفقراء خالل هذه الأزمة، وكما يالحظ في كثير من الحاالت، فإن التدابير المفروضة لوقف تفشي الجائحة غالبا ما أدت إلى تفاقم وضعية الفقراء وازدياد فقرهم، وذلك بسبب اإلغالق العام الذي تعرض له القطاع االقتصادي غير الرسمي الذي يشكل مصدر عيش أساسي للفقراء.
وحثت الهيئة في هذا السياق كافة الحكومات على تعزيز إطارها القانوني المعني بحقوق اإلنسان بما يمكنها من وضع ضرورة احترام الكرامة اإلنسانية في صميم السياسات، بما في ذلك اإلجراءات