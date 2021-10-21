علوم واختراعات > نجاح زراعة كلية خنزير في جسم إنسان
21/10/2021   9:38 ص

نجاح زراعة كلية خنزير في جسم إنسان

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نجح فريق من الجراحين الأمريكيين في زرع كلية خنزير في جسم مريضة دون أن يرفض جهاز المناعة العضو المزروع، في تقدم علمي كبير قد يفتح الأمل أمام الكثيرين ممن يحتاجون إلى زراعة كلى

ب ب سي

نجاح زراعة كلية خنزير في جسم إنسان

علوم واختراعات
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