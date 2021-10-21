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نجح فريق من الجراحين الأمريكيين في زرع كلية خنزير في جسم مريضة دون أن يرفض جهاز المناعة العضو المزروع، في تقدم علمي كبير قد يفتح الأمل أمام الكثيرين ممن يحتاجون إلى زراعة كلى
ب ب سي
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