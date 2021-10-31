رشاد الخير- الرياض
أشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان بإعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من عمالة الشركات غير المحصنين، والذي قال بأنه يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله- للحد من جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع الأعمال السعودي.
وأضاف ” العجلان” بأن هذا القرار يأتي بعد رفع الاتحاد للجهات المختصة بمطالب المنشآت وبخاصة شركات المقاولات لحل مشكلة دخول العمالة من الدول المعلق منها القدوم للمملكة بسبب جائحة كورونا وتضمن ذلك السماح للعمالة بالدخول دون المرور على دولة أخرى والسماح للشركات بالحصول على ترخيص تجهيز حجر مؤسسي خاص بها ، مشيراً إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في حل مشاكل نقص العمالة التي واجهتها الشركات خلال الفترة الماضية بسبب الجائحة.
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في الاتحاد الأستاذ حمد بن حمود الحماد بأن قرار البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي سيدعم عمل شركات قطاع المقاولات ويعزز من قدرتها على الإيفاء بالتزامها تجاه تنفيذ المشاريع التنموية المتعاقدة لإنجازها مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية. بما يحقق مستهدفات وتطلعات رؤية 2030
ودعا ” الحماد” شركات المقاولات للالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية الخاصة بمساكن الحجر الصحي والمسارعة في الاستفادة من هذا القرار والاطلاع على إجراءات طلب واعتماد مقار الحجر الصحي المؤسسي التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال زيارة موقع بلدي عبر الرابط:
https://balady.gov.sa/Information/InstitutionalQuarantineResidencePermit