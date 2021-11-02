وفي حديثه لبي بي سي، قال أيمن عبد العزيز، الصحفي بالقسم الخارجي بالأهرام، إنه “تقدم بمذكرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 6 يوليو/تموز الماضي للإبلاغ عما وصفه بشبهة “إهمال جسيم” أدى إلى التورط في محاولة بيع المحتوى الصحفي لأخر 20 عاما لشركة “إيست فيو” الأمريكية وهذا أمر مثبت.

وأضاف عبد العزيز أنه يعتقد أن الإسرائيليين “ربما يكونون قد حصلوا على هذا المحتوى من الشركة الأمريكية أو من أي مصدر آخر،” مستبعدا علم الأهرام المسبق بما سيؤول إليه الأرشيف.

ويعتقد عبد العزيز أن ما أعلنته إسرائيل عبر صفحتها بالعربية هو استغلال لهذه القضية كنوع من “المكايدة السياسية”.

وقال الصحفي عبد العزيز إنه “تواصل مع الشركة الأمريكية “إيست فيو” التي أعلنت عن إتاحة محتوى أرشيف الصحيفة عبر الإنترنت بمقابل مادي، وأخبروه أنهم وقعوا عقدا مع مجلس إدارة الأهرام الحالي لترخيص إتاحة المحتوى الخاص بالعشرين عاما الماضية من الصحيفة من خلال شركتين تابعتين لها هما البوابة و”سايند جيت” المحدودة في الأردن والإمارات”.

ويضيف الصحفي بالأهرام أن “العقد الذي وقعه مدير عام مؤسسة الأهرام العام الماضي 2020 تم إلغاؤه من جانب المؤسسة بعد 3 أشهر فقط من توقيعه لمخالفة الشركة الموقعة عليه بنود التعاقد بإتاحة هذا المحتوى لأغراض تجارية، لأن العقد الموقع مع الأهرام به بعض البنود الخاصة التي تحظر الاستخدام التجاري للمحتوى”.

في حين يقول الصحفي المصري محمود كامل، الذي تابع الموضوع ونشر عنه عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن” المكتبة الوطنية الإسرائيلية بالقدس ربما حصلت على أرشيف جريدة الأهرام الورقي من خلال مكتبة الكونجرس الأمريكي، التي تحتفظ بنسخة من جميع الإصدارات في جميع أنحاء العالم وباللغات المختلفة، وربما تكون هي من مكنت المكتبة الإسرائيلية من الدخول إليها مقابل اشتراكات مالية أو اتفاق”.

الأهرام .. أرشيف يختزن ذاكرة مصر

  • وتعد الأهرام أعرق وأكبر الصحف المملوكة للدولة المصرية. وقد تأسست سنة 1875 على يد الأخوين اللبنانيين سليم وبشارة نقلا.
  • منذ ذلك التاريخ، لم تنقطع إصدارات الصحفية التي تحولت بمثابة كنز للمعلومات، لما يختزنه أرشيفها من وثائق ومشاهد لأهم الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية في تاريخ مصر المعاصر.
  • سطرت على صفحات الأهرام مقالات لأهم كُتَّاب المنطقة ومفكريها، من أمثال الشيخ محمد عبده وطه حسين ونجيب محفوظ بالإضافة لمحمد حسنين هيكل وإدوارد سعيد.
  • كما كانت الصحيفة سباقة في مواكبة التطور الرقمي، فدخلت عالم الإنترنت عبر تدشين موقع إلكتروني عام 1998.
  • تفطنت الصحيفة إلى أهمية التكنلوجيا في تسهيل وصول الناس إلى أرشيفها الغني؛ فسمحت للمهتمين بالاطلاع عليه عبر موقعها الالكتروني قبل أن تسحبه مكتفية بإتاحته للقادرين على زيارة مقراتها الرسمية في القاهرة، بحسب ما ذكرته تدوينات المصريين عبر مواقع التواصل.