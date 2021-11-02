بكين أول نوفمبر 2021 (شينخوا) من اللوازم الأساسية إلى السكك الحديدية عالية السرعة والجسور، أصبحت عبارة “صنع في الصين” أكثر تواترا وتفضيلا مع مواصلة تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق” في منطقة الشرق الأوسط. وجاء إدراج صور لمعالم بارزة وحديثة ساهمت الصين في تنفيذها على واجهة الأوراق النقدية لبعض الدول العربية ليؤكد مدى عمق التعاون مع الصين وتأثيره.
— الريال القطري
في 30 سبتمبر 2021، اكتمل مشروع بناء ملعب لوسيل المونديالي، درة ملاعب قطر المستضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ويقع الملعب على بعد حوالي 20 كيلومترا تقريبا إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة، وتبلغ مساحته الإجمالية 190 ألف متر مربع، ويمكن أن يستوعب 92 ألف متفرج. ويستلهم تصميمه من أوعية التمور وفوانيس المينا، ويعرض جمال المبنى بسطح مقوس على شكل وعاء، في حين يتضمن أكبر وأعقد نظام ربط بالكابلات في العالم.
وقامت مجموعة الشركة الصينية الدولية لإنشاء السكك الحديدية المحدودة ببناء هذا الملعب الأيقوني، حيث يعد الأكبر حجما والأكثر استيعابا ضمن الملاعب التي بنتها الشركات الصينية في الخارج، وهو أول مشروع احترافي على أعلى مستوى تنفذه الشركات الصينية وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع المشاركة في التصميم العام والمقاولات.
وفي ديسمبر 2020، تمت طباعة صورة لهذا المعلم الذي “صنع في الصين” على إحدى أوراق الإصدار الخامس من الأوراق النقدية الجديدة ذات القيمة الاسمية البالغة 10 ريالات في قطر.
— الدينار الجزائري
زينت صورة للقمر الاصطناعي الجزائري “ألكومسات1″، وهو أول قمر صناعي للاتصالات تقوم الصين بإطلاقه للبلدان الشرق أوسطية والعربية، واجهة الأوراق النقدية الجزائرية الجديدة من الفئة 500 دينار، جنبا إلى جنب مع خريطة البلاد وجسر الطريق السريع بين الشرق والغرب فيها.
لقد تم إطلاق القمر الاصطناعي في ديسمبر من عام 2017، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، ما شكل علامة هامة على طريق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر، وأوجد سابقة في التعاون في مجال الفضاء بين الصين والدول العربية، ولعب دورا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية في الجزائر وتحسين معيشة المواطنين والتقدم الاجتماعي.
ويوسع “ألكومسات1” خدماته تدريجيا من مجالات مثل الإذاعة والتلفزة الجزائرية إلى الوصول الأوسع إلى شبكة الإنترنت والاتصالات المتنقلة ومؤتمرات الفيديو والاتصالات في حالات الطوارئ، وتعزيز الملاحة وغيرها.
في شهر مايو من عام 2020، زود القمر الاصطناعي المنصة الوطنية للتعليم عن بعد المفتتحة حديثا بخدمات البث عبر الأقمار الصناعية، وقدم الإرشاد الأكاديمي لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية التي تم تعليق الدوام فيها بسبب وباء كوفيد-19، لينعكس بذلك التعاون الفضائي بين الصين والجزائر بنتائج ملموسة ومحسوسة على كافة فئات الشعب الجزائري.
— الدينار الكويتي
يظهر على الأوراق النقدية الكويتية ذات القيمة الاسمية البالغة 5 دنانير، والتي طرحت لأول مرة في عام 2014 وما تزال قيد التداول حتى الآن، رسم للمبنى الرئيسي لبنك الكويت المركزي، والذي قامت شركة هندسة البناء الصينية العامة بتشييده.
ويقع المبنى في وسط مدينة الكويت، على مقربة من الديوان الأميري الكويتي، ويغطي مساحة قدرها 26 ألف متر مربع، ويضم 3 طوابق تحت الأرض و47 طابقا فوقها، ويبلغ ارتفاعه الإجمالي أكثر من 240 مترا، وهو مبنى مكاتب مقر بنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويعتبر هذا المبني معلما من معالم دولة الكويت الحديثة ويفتخر الكويتيون به، ما يظهر مستوى وقدرة عبارة “صنع في الصين” بشكل ملموس.
وفاز مشروع المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي بجائزة المشروع السنوي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج لعام 2015، في دبي في الإمارات العربية المتحدة.
— الجنيه السوداني
في عام 2019، ظهرت رسم لثلاثة مشاريع سدود قامت بها شركات صينية معا على نمط خلفية ورقة من أوراق العملة السودانية التي تم إصدارها بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه سوداني.
ومشاريع السدود الثلاثة التي نفذتها الشركات الصينية هي مشروع سد مروي ومشروع تعلية سد الروصيرص ومشروع كهرباء سدي أعالي عطبرة.
وتعد هذه السدود مراكز شاملة واسعة النطاق تتعلق بالاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب السوداني، وتوفر ضمانا قويا للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في السودان.■