واس – جدة
أطلق رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم مبادرة “مبين” لإثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية “ويكيبيديا”، والتي تأتي ضمن استعدادات وقف لغة القرآن الكريم للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.
وأكد معاليه أن المبادرة تسعى لمعالجة ضعف المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا، الذي يرجع إلى قلة المتطوعين العاملين في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة، خاصة أنها تعدّ أكبر مقدّم للمحتوى العربي على الإنترنت، حيث تبلغ الزيارات لها أكثر من 147 مليون زيارة شهرياً.
وأشار معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن المبادرة تعمل أيضاً على تحفيز فئة الشباب، سواء في المملكة أو في الوطن العربي بشكل عام للتطوع في إثراء المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا العربية، من خلال عدة مجالات هي: الترجمة، والتطوير، والتأليف، وتحقيق إستراتيجية المبادرة لنشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية بين فئة الشباب والفتيات، وزرع قيم التطوع في نفوسهم، وتزويدهم بمجموعة من المهارات والأدوات المتخصصة التي تساعدهم في العمل على إثراء المحتوى العربي في الموسوعة.
يذكر أن مبادرة “مبين” تهدف إلى نشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة بين فئة الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم في سبيل العمل، من خلال مسابقة يتخللها مجموعة ورش وبرامج تدريبية، سيتم تنفيذها بالشراكة مع جمعية بصيرة للأدب والفكر، وقد رصد وقف لغة القرآن بالجامعة جوائز مالية وعينية قيّمة للفائزين والمشاركين في هذه المبادرة، ولمزيد من معرفة شروط المسابقة ونقاط التقييم والتحكيم خصص الوقف رابطاً للمبادرة: ( https://t.co/DuS1NbZY42?amp=1 ).