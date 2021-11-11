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باشر معهد لندن للعلوم الاقتصادية بإجراء تحقيق حول ما إذا كان الطلاب قد هددوا السفيرة الإسرائيلية، خلال إلقائها كلمة في حرم الجامعة.
ودعيت السفيرة تسيبي هوتوفلي للمشاركة في نقاش ينظمه طلاب في الجامعة حول مستقبل الشرق الأوسط..
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يصرخون ويطاردون السفيرة الإسرائيلية خلال مغادرتها.
وقالت هوتوفلي إنها حظيت ب”أمسية ممتازة” وإنها لن تُرهب”وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل إنها “شعرت بالاشمئزاز”، من طريقة معاملة السفيرة الاسرائيلية، وعبّرت عن دعمها الكامل للشرطة في التحقيق حول الحادثة “المروعة”.
أكدت الشرطة حضور عناصرها إلى مكان الاحتجاج، لكن دون القيام بالقبض على أحد.
وتحدثت السفيرة هوتوفلي خلال جلسة من تنظيم مجموعة المناظرات الطلابية، ضمن سلسلة نقاشات بعنوان “حقبة جديدة في الشرق الاوسط”.
وجرى تنظيم الحدث في الذكرة الثالثة والثمانين لما يعرف ب”ليلة الكريستال” التي قتل فيها أكثر من تسعين يهودياً في ألمانيا خلال الحقبة النازية.
وكان من المفترض أن يشارك السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، في جلسة لتتمة النقاش في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. لكنه أعلن انسحابه.