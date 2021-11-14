وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في اإلدارة العامة للشؤون التوجيهية واإلرشادية خدمات ترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين والزوار بـ7 لغات عالمية عبر برنامج »نرشدكم بلغتكم«.
وأعدت الرئاسة خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة إلرشاد السائلين مع العلماء المشاركين وترجمة األسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، مبينة أن برنامج »نرشدكم بلغتكم« يجيب عن أسئلة المعتمرين والزوار من خالل ترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وعبر الروبوت التوجيهي واالتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام. وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خالل الربع
األول من العام الحالي بلغ 135,23 مستفيدا عبر7 مواقع داخل المسجد الحرام.
إلى ذلك أكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني جاهزية وكالة المشاريع والدراسات الهندسية وكافة إدارتها المتمثلة في اإلدارة العامة للمشاريع واإلدارة العامة للدراسات واألبحاث الهندسية واإلدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية لمتابعة المستجدات التنظيمية لكافة مشاريع المسجد الحرام والتي منها أعمال األسقف المستعارة والبوابات الرئيسة واستكمال أعمال المكبرية الجنوبية وفق خطط زمنية وتقارير دورية مراعية لمعايير
الجودة في اإلنجاز وبالتعاون مع كافة شركاء النجاح في خدمة ضيوف الرحمن.
فيما أوضح الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس عمار األحمدي أنه وبناء على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية بمتابعة إتمام مشاريع المسجد الحرام وجدولتها زمنيا والتنسيق مع الجهات ذات العالقة، والرفع بالتقارير الدورية بذلك، فقد وضعت كافة اإلدارات التابعة لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية خططها الزمنية االستثنائية لمتابعة كافة مشاريع المسجد
الحرام وفق العديد من المبادئ والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى الجودة في اإلنجاز وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية في المشاريع.
1 .اإلنجليزية
2 .األوردية
3 .الفارسية
4 .الفرنسية
5 .التركية
6 .الهوسا
7 .البنغالية
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