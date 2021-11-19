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تقول مصادر الحوثيين في اليمن إن قرابة 15 ألفاً من مقاتليهم قتلوا بالقرب من مدينة مأرب الاستراتيجية منذ يونيو/ حزيران.
وقلما يعترف الحوثيون بعدد الضحايا خلال حربهم التي امتدت على مدى سبع سنوات، ولا يمكن التحقق من صحة تلك الأرقام.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التي يديرها الحوثيون إن أغلب الضحايا قتلوا في ضربات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية ، الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
ومأرب هي آخر معقل رئيسي للحكومة في شمال اليمن الغني بالنفط. وبدأ الحوثيون المدعومون من إيران حملة كبيرة للسيطرة على المدينة العام الماضي.