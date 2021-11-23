علوم واختراعات > خبير الزلازل البوفسور عبد الله العمري يقول الارض ليست كروية
23/11/2021   1:57 م

خبير الزلازل البوفسور عبد الله العمري يقول الارض ليست كروية

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قال البروفسور عبد الله محمد العمري خبير الزلازل والأستاذ في جامعة الملك سعود في محاضرة علمية ان الارض ليست كروية بل هي مسطحة واوضح ما يدعم ذلك بحقائق علمية

خبير الزلازل البوفسور عبد الله العمري يقول الارض ليست كروية

علوم واختراعات
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