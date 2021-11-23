قال البروفسور عبد الله محمد العمري خبير الزلازل والأستاذ في جامعة الملك سعود في محاضرة علمية ان الارض ليست كروية بل هي مسطحة واوضح ما يدعم ذلك بحقائق علمية
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