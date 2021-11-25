في روسيا تتم طوير ذخيرة خاصة قادرة على اصطياد الطائرات الصغيرة المسيرة بواسطة شبكة.
وطور علماء من المركز النووي الفيدرالي الروسي في معهد البحث العلمي لعموم روسيا للفيزياء التقنية فخا للطائرات المسيرة.
وتم تسجيل براءة اختراع القذيفة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021. الآن يستعد الخبراء للتصنيع والاختبار الأولي لهذا المنتج.
يتكون النظام من صاروخ مع وحدة توجيه. تحتوي القذيفة على مجموعة من الوحدات. يحتوي كل منها على متفجرات وذخائر صغيرة.، بحسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا.”
وعندما يقترب المقذوف من الهدف، يتم إطلاق شبكة. عادةً ما تكون الطائرة الخفيفة المسيرة أو القنبلة مصنوعة من البلاستيك الذي يمكن قطعه بسهولة بالشبكة.
يلتقط صائد الطائرات المسيرة الهدف بدقة وينزله إلى الأرض دون أن يدمره. يسمح هذا للمتخصصين بالحصول على طائرة مسيرة سليمة تمامًا وغير تالفة لدراستها.
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