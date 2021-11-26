بيروت 24 نوفمبر 2021 (شينخوا) تفقد السفير الصيني في لبنان تشيان مين جيان اليوم (الأربعاء) موقع تشييد مبنى المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى الممول من الحكومة الصينية مع وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى وليد مسلم.
وشجع السفير تشيان بحسب بيان صدر عن السفارة الصينية، المهندسين والعمال الصينيين على التغلب على الصعوبات وضمان تقدم وجودة المشروع.
من جانبه، أعرب الوزير المرتضى عن امتنانه للجانب الصيني لتقديم المساعدة الكريمة، وأكد أن المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى الجديد سيصبح معلما حضاريا في لبنان والشرق الأوسط بعد إنجازه.
وكان مشروع تشييد وتجهيز مبنى المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان، أطلق في 18 ديسمبر 2020 في محلة “ضبية” الساحلية شمال بيروت بهبة من الحكومة الصينية تبلغ قيمتها 62 مليون دولار.
ويعتبر تشييد المعهد أول مشروع نموذجي متكامل تنفذه الحكومة الصينية كهبة للبنان في إطار مبادرة الحزام والطريق لتعزيز التفاهم بين الشعبين وتجسيد الصداقة الصينية اللبنانية.
ويضم مشروع تشييد المعهد قاعات مجهزة لتدريس الموسيقى بمدارسها المختلفة كما يحتوي على مختلف الشروط العالمية الفنية لاستضافة الفرق الموسيقية على اختلاف أنواعها وفنونها، بالإضافة إلى مساحات أعدت لتنظيم الأنشطة الثقافية من مؤتمرات ومحاضرات وندوات تعنى بالإنسان وما يمثله من قيم الحق والخير والجمال.
وسيشكل تشييد مبنى المعهد الجديد مدينة موسيقية جامعية تستقطب الطلاب العرب واللبنانيين لتلقي الدروس في التعليم العالي الموسيقي إلى جانب تنظيم حفلات الأوركسترا الشرقية والغربية.
ويضم مبنى المعهد الذي سيقدم شهادات جامعية في العزف والتأليف والنظريات الموسيقية والبالغ مساحته المبنية نحو 29 ألف متر مربع، قاعة للحفلات تستوعب 1200 مقعد تتمتع بجميع الخصائص السمعية الرئيسية لحفلات الأوركسترا، إضافة إلى قاعة مخصصة للاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية.
ويعد المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان الذي تأسس عام 1925 من أقدم المؤسسات التربوية في لبنان ولديه 15 فرعا في مختلف المناطق اللبنانية ويستقبل سنويا أكثر من 5 آلاف طالب.