اقتصاد > دراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية
28/11/2021   9:22 ص

دراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية

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وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية الـ12 من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة التي عقدها عبر الاتصال المرئي أمس، على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة بسبب معالجة حالات التستر، وإيضاح أثر تخفيض ضريبة الشركات العاملة في إنتاج الزيت في حجم الإيرادات ودخول مستثمرين جدد، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة. وتضمن قرار المجلس دراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية.
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دراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية

اقتصاد
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