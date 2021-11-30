وفقا لصحيفة المدينة فقد بدأت تحركات رسمية إلنقاذ المؤسسات الصحفية التقليدية والرقمية من شبح االغالق ، وقررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ,استقطاب بيوت خبرة متخصصة لتقديم دراسة موضوعية حول واقع المؤسسات الصحفية التقليدية
والرقمية في المملكة والتعريف بتجارب الصحف العالمية لتفادي اإلغالق بشكل نهائي. مع تقديم توصيات حول برامج ومبادرات لدعم المؤسسات بما يحقق استدامة العمل .
وطرحت الهيئة المشروع في منافسة عامة ضمن منصة ” اعتماد” وحددت التاسع من جمادى االولى كموعد لفتح المظاريف، ومن المتوقع ان تسهم هذه الخطوة في فتح افاق جديدة للصحف من اجل الحفاظ على هذه الكيانات المهمة .
وتعمل الهيئة حاليا على اعداد بنية تحتية رائدة لقطاع اإلعالم المرئي والمسموع، ضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال
للسياسة اإلعالمية للمملكة،و تمضي بخطى حثيثة لتطوير جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بقطاع الاعلام،بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومحتوى إعالمي يتسم بالتنوع، إضافة إلى رفع مستوى الخيارات الترفيهية للمستهلك، وذلك حرصًا منها على شفافية السوق، وتعزيز القيم الثابتة في المملكة .
كما تسعى إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع اإلعالم في استحداث فرص العمل، و اعتماد أحدث التوجهات وأفضل الممارسات
المعتمدة على المستويين اإلقليمي والعالمي، وتعمل على تهيئة البيئة االستثمارية لتمكين الشركات اإلعالمية الوطنية
واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي
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