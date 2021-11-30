اخبار الرياضة > ريما الجفالي في بطولة الفورملا في السعودية
30/11/2021   8:38 ص

ريما الجفالي في بطولة الفورملا في السعودية

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اختيرت سائقة السباقات السعودية ريما الجفالي سفيرة رسمية للنسخة الأولى من سباق «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1» في جدة.
وستكون الجفالي التي ولدت في جدة، ونافست في بطولة «الفورمولا 3 البريطانية» هذا العام، واحدة من أول المتسابقين الذين سيقطعون لفة على حلبة الشوارع في المدينة المطلة على البحر الأحمر، كما ستشارك في استعراض بالحلبة لسيارة تابعة لفريق «ويليامز» ترجع لعام 1979، حملت رعاية الخطوط الجوية السعودية.
ودخلت الجفالي تاريخ سباقات السيارات العالمية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما أصبحت أول سائقة في بلادها تنافس في سلسلة سباقات السيارات الدولية، حيث شاركت في سباق الدرعية التاريخي حينها، قبل أن تشق طريقها في عالم سباقات «الفورمولا» بدرجاتها. وشاركت في العام ذاته ببطولة «فورمولا 4» في حلبة براندز هاتش البريطانية الشهيرة.
ومع بدأ العد التنازلي لانطلاق سباق «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1»، تصاعدت وتيرة العمل لوضع اللمسات الأخيرة على أكثر الحلبات تفرداً وتحدياً، متمثلة في حلبة كورنيش جدة التي ستحتضن الجولة قبل الأخيرة لأحد أصعب السباقات العالمية.

ريما الجفالي في بطولة الفورملا في السعودية

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