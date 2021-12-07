ثقافة وفنون > مرشح فلسطين يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو
07/12/2021   9:53 ص

مرشح فلسطين يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو

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فاز مرشح فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بعد استكمال جولة الاقتراع الثانية.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ووفقا للوثيقة الترتيبية المنظمة لعملية الاقتراع، فاز الدكتور دواس تيسير دواس، ممثل دولة فلسطين، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف البيان أن مرشح فلسطين حصل على 25 صوتًا من الأصوات الصحيحة، مقابل حصول مرشح المغرب جمال الدين العلوة على 15 صوتًا، كما تم التوافق على اختيار باقي أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، بحيث تتولى ممثلة جمهورية المالديف منصب نائب الرئيس، وممثل جمهورية غينيا مقررا للمجلس.

وعقب إعلان تشكيل مكتب المجلس التنفيذي، هنأ الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الفائزين، راجيا لهم التوفيق والسداد، ومؤكدا حرص الإدارة العامة للمنظمة على استمرار التعاون المثمر والبناء مع المجلس التنفيذي، واللجان الوطنية للدول الأعضاء

مرشح فلسطين يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو

ثقافة وفنون
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