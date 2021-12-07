فاز مرشح فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بعد استكمال جولة الاقتراع الثانية.
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