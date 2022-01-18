اخبار الرياضة > لاعبان سعوديان يتأهلان لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين
18/01/2022   9:56 ص

لاعبان سعوديان يتأهلان لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين

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الرياض 16 يناير 2022 (شينخوا) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) عن تأهل لاعبي المنتخب السعودي للرياضات الشتوية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.

وحصل كل من سلمان الهويش وفائق عابدي على النقاط التأهيلية للمشاركة في المنافسات المقررة في (4 إلى 20) فبراير المقبل، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء تأهل اللاعبين للمرة الأولى في تاريخ المملكة في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية ‘التزلج الألبي “Alpine Skiing”، الأمر الذي يحتّم على اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المفاضلة بينهما، لتحديد المُشارك النهائي وفقاً لعدد من المعايير الفنية، نظراً للوائح وأنظمة الدورة

لاعبان سعوديان يتأهلان لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين

اخبار الرياضة
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