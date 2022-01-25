وفقا لصحيفة مكة فقد تم في إطار االستعدادات لموسم حج هذا العام أسندت وزارة الحج والعمرة إلى فريق تنفيذي مهمة إدارة أعمال الحج وإعداد الخطط التشغيلية.
وأوضحت الوزارة خالل اجتماعها مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف المنعقد أخيرا بشأن البدء في االستعدادات الالزمة لموسم حج هذا العام، أنه سيتم اكتمال كافة المتطلبات الالزمة لنموذج العمل لموسم حج 1443 هـ بما في ذلك الدور المنوط بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومن ثم اعتماده والبدء في تنفيذه.
اي المقابل ردت الوزارة أخيرا، على خطاب رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والذي تضمن رغبة مجلس الهيئة في استمرار مجالس إدارات
مؤسسات أرباب الطوائف الحالية لالضطالع بمسؤولية إدارة موسم حج هذا العام حتى االنتهاء من أعمال الموسم، بأن مجالس إدارات المؤسسات األهلية أرباب الطوائف الحالية، جرى التمديد لها بهدف تسيير أعمال المؤسسات واستكمال كافة الأجراءات اللازمة خالل مرحلة التحول وذلك لحين إكمال تحول تلك المؤسسات إلى شركات.
وكانت الوزارة أكملت في وقت سابق منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى 9 شركات مساهمة، بهدف ترسيخ العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن إيفاء بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ،وبما يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة، ضمن تجويد خدمات قطاع الحج والعمرة، وذلك إثر الأنتهاء من انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت على البنود التأسيسية التي حددتها الوزارة.
مهمات أسندت للفريق
إدارة أعمال الحج
إنهاء التعاقدات الالزمة
إعداد الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام
- فريق تنفيذي لإدارة أعمال حج هذا العام وإعداد الخطط التشغيلية
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