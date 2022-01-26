طلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف، خلال ترؤسه اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح.
واستعرضت الهيئة العامة للنقل مشروع خدمة النقل العام في محافظة الطائف؛ الذي يهدف إلى توفير خيارات تنقل متعددة لسكان المحافظة، من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات، وكذلك الإسهام في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المحافظة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، كما سيسهم المشروع في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وتضمن العرض المقدم خطة الهيئة العامة للنقل المستقبلية لتطوير الخدمة والمتمثلة في دعم خدمات النقل العام بالتقنية الحديثة، وزيادة المسارات للشبكة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف، وتطوير مسارات مخصصة للحافلات السريعة.