رشاد الخير – الرياض
شهدت العاصمة السعودية الرياض (الخميس) انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة و14وزارة وهيئة حكومية وممثلي الشركات السعودية والأمريكية.
وفي مستهل اللقاء نوه أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، بالعلاقات السعودية الأمريكية المتميزة ،وبتزامن زيارة الوفد الأمريكي مع قرار المملكة رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وما يعنيه ذلك من عودة النشاط الاقتصادي والحراك التجاري والاستثماري ، مستعرضاً التحولات التي يمر بها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030 والدور الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي والذي أصبح محرك أساسي في تنفيذ وتحقيق تطلعات الرؤية وصولاً لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى 65٪.
وقال “العبدالقادر” ان المملكة اليوم هي ” أرض الفرص” وقبلة دولية رائدة للاستثمارات من كل أنحاء العالم، وعبر الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة نتطلع لدور أكبر للاستثمارات الأمريكية، مشيراً إلى أن هناك فرص هائلة أمام الشركات الأميركية في قطاعات تشهد طلباً ونمواً كبيراً وتشكل أولوية في أجندة المملكة الاقتصادية لارتباطها برؤية 2030 مثل: الطاقة والطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، التعدين، السياحة والترفيه، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية.
من جهته أكد مستشار الشؤون التجارية في سفارة الولايات المتحدة في الرياض جيمس جولسن على أهمية زيارة البعثة التجارية الأمريكية للمملكة بعد عامين من اللقاءات الافتراضية، كفرصة لأصحاب الأعمال الأمريكيين للالتقاء بنظرائهم السعوديين والاطلاع بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية المتاحة، مضيفاً أن الشركات الأمريكية المشاركة في هذه البعثة تعتبر الأكبر والأفضل في القطاعات الاقتصادية التي تمثلها كما تبدي اهتماماً كبيراً بمتابعة الفرص في السوق السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط عطفاً على مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين.
وشهد الملتقى عقد لقاءات طاولة مستديرة في 4 قطاعات اقتصادية رئيسية بين ممثلي الشركات السعودية والأمريكية والجهات الحكومية، شملت الأمن والدفاع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات والاتصالات