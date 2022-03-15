د ايمان الحسيني- الوكاد – القاهرة
شهدت كلية الأزهر امس الأثتين محاضرة علمية مدهشة القاها الدكتور المعماري السعودي سليمان بن عبد الله الخريجي تحدث فيها عن رؤيته لمدن المستقبل والتنمية المستدامة ، وعن المدن الذكية وتأثير ثورة المعلومات على المدينة في المستقبل مع ما تشهده من تغيرات كثيرة معمارية وعمرانية على المستوى المحلي والعالمي
كما ركز على انسنة المدن والحفاظ على تاريخها وهويتها وشخصيتها فالانسان هو المحرك الاساسي لمدن المستقبل
نظم المحاصرة قسم التخطيط العمراني بالتعاون مع قسم العمارة بكلية الهندسة – جامعة الازهر لطلاب الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس
ادار اللقاء الاستاذ الدكتور محمد عبد العزيز محمد وشارك رئيس قسم العمارة الدكتور وائل محمد يوسف ورئيس قسم هندسة التخطيط العمراني
يأتي هذا في اطار تطوير وتفعيل التعاون مع المجتمع المحلي و والاقملي والعالمي
للمعماري سليمان الخريجي عدد من الكتب في مجال العمارة منها كتاب
هوية المدن ( الحاضر والمستقبل
واجهات المباني الحاضر والمستقبل
المجتمعات الاسلامية ( تراث الماضي والحاضر
الحياة بين الامل والعمل
مدن المستقبل