تم تأسيس أول فرقة كشفية بالمدينة المنورة بمسمى فرقة مرشدات المدينة المنورة الكشفية برعاية الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات الاستشارية (كفاءات رائدة) التي يترأسها الدكتور أيمن بشاوي.
وقالت قائدة الفرقة منى داغستاني: إن فرقة المدينة هي امتداد للعمل الكشفي على غرار فرقة مكة المكرمة، معربة عن أملها في الارتقاء بالعمل الكشفي للسيدات وتطويره والوصول لتقديم أفضل خدمة مجتمعية وفق رؤية القيادة الرشيدة.
من جهته قال مستشار الجمعية الدكتور يعقوب البشاوي: إن أعمال الفرقة تأتي ضمن رؤية الجمعية لتطوير الكفاءات في جميع البرامج، مرجحًا انطلاق أعمالها بمبادرة جديدة مع بداية رمضان المقبل.