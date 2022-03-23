الجزائر 22 مارس 2022 (شينخوا) وقعت أربع شركات من الجزائر والصين اليوم (الثلاثاء) على عقد تأسيس شركة مشتركة لإنجاز مشروع في مجال الفوسفات المدمج بالجزائر بقيمة تقدر بـ7 مليارات دولار أمريكي، بحسب بيان صادر عن شركة النفط الوطنية الجزائرية (سوناطراك).
وجرى التوقيع بالعاصمة الجزائر بين الشركتين الجزائريتين الحكوميتين (أسميدال) المختصة في إنتاج وتسويق وتطوير الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية (فرع سوناطراك) ومجمع مناجم الجزائر (منال) من جهة، والشركتين الصينيتين (ووهان) و (تيانان).
وينص العقد على تأسيس شركة مشتركة خاضعة للقانون الجزائري، للشروع في النشاطات الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات المدمج.
ويمتلك الطرف الجزائري نسبة 56% من الشركة الجديدة المسماة الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة (ألجيرين شاينيس فارتيليزر كومباني) بينما يمتلك الجانب الصيني نسبة 44 %.
وأشار البيان إلى أن قيمة المشروع تقدر بـ7 مليارات دولار، وهو أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة.
ويتضمن المشروع تطوير واستغلال منجم الفوسفات بمنطقة “بلاد الحدبة” و”جبل العنق” بولاية تبسة في أقصى شمال شرق الجزائر.
ويتضمن أيضا التحويل الكيميائي للفوسفات بمنطقة “وادي الكبريت” بولاية سوق أهراس في أقصى شمال شرق البلاد، وصناعة الأسمدة بمنطقة “حجر السود” بولاية سكيكدة الواقعة شمال شرق البلاد.
ولفت البيان إلى أن طاقة إنتاج المشروع ستقدر بـ5.4 مليون طن سنويا من الأسمدة.
وينتظر أن يتيح المشروع 12 ألف فرصة عمل في مرحلة الإنشاء و6 آلاف فرصة عمل مباشرة في مرحلة الاستغلال و24 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة (سوناطراك) عملاق الصناعة النفطية الجزائرية، توفيق حكار، بأن مشروع الفوسفات المدمج سيجعل من الجزائر إحدى الدول الرئيسية المصدرة للأسمدة.
وقال عقب التوقيع على عقد الشراكة إن الجزائر تنتج حاليا ما يقارب 3 ملايين طن من اليوريا، وبهذا المشروع ستنتج الجزائر أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات الفوسفاتية سنويا.
وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضا مشاريع البنية التحتية ذات الصلة لمواكبة مشروع الفوسفات المدمج، والتي تقدر قيمتها بين 5 إلى 6 مليارات دولار.
وأضاف أن المشروع سيحشد الكثير من الموارد المالية والبشرية والتقنية وستكون له آثار اجتماعية واقتصادية خاصة في شرق البلاد، لأنه سيشمل أربع ولايات، وبطريقة غير مباشرة سبع ولايات.
وجاء اختيار الشريكين الصينيين من خلال طرح مناقصة مفتوحة أطلقها الجانب الجزائري في مايو 2021.