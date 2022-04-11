أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والتى تمتد طوال 2022 ، وذلك فى احتفالية كبرى أقيمت على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي بحضور مجموعة من سفراء ومثلي الدول المشاركة في الفعاليات وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
كما وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بعد إصدار الهيئة القومية للبريد طابعا تذكاريا بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي وقالت إن إصدار الطابع يخلد هذه المناسبة التى تعكس المكانة المميزة للمدينة العريقة فى العالم أجمع، مؤكدة أنه يأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى الثقافة والاتصالات .
وفي كلمته، أشاد الدكتور سالم بن محمـد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، بتاريخ القاهرة مدينة الألف مئذنة، التي تعاقبت عليها الحضارات وظلت محتفظة بأهميتها وتراثها معددا مفردات هذا التراث من الجامع الأزهر ودار الأوبرا ودار الكتب، وأسماء أبرز الكتاب والمفكرين الكبار، الذين عاشوا على أرضها ، ونوه عن الإنجازات التي تشهدها المدينة في إطار رؤية مصر 2030، التي تمضي بها الجمهورية الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطى مقتدرة لتحقيق آمال شعب يتقن فن الحياة ويمسك بخيوط الشمس، ويسرب الأمل لكل الناس ، ووجه الشكر إلى وزارة الثقافة المصرية ممثلة في شخص الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإلى اللجنة الوطنية المصرية ممثلة في شخص رئيسها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المؤتمر العام للإيسيسكو كما قدم التحية لكل من ساهم في الإعداد لاحتفالية القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي واختتم كلمته بأبيات شعرية نظمها إهداء للقاهرة ومصر المحروسة.
من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القاهرة غنية بتراثها ومبدعيها ومثقفيها وعلمائها ووجه الشكر لمدير عام المنظمة لاختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى كما وجه تحية تقدير لوزيرة الثقافة على ما بذلته من جهد للإعداد المميز للاحتفاء بالقاهرة طول عام 2022.
وخلال الاحتفالية اهدت وزيرة الثقافة المدير العام لمنظمة الايسيسكو الدرع التذكاري الخاص باحتفالات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى وعلم الحدث التاريخى وأهداها مدير المنظمة الدرع التذكارى للمنظمة ، كما تضمنت الفعاليات افتتاح معرضا بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية اعدته الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى ، ومعرضا للكتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذ صبرى سعيد ، ومعرضا للفنون التشكيلية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرضا لفنون الخط العربي من إعداد قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب أضافة إلى الفيلم التسجيلى “القاهرة” من إنتاج قصر السينما تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم وأوبريت “هنا القاهرة” لفرقة اوبرا عربى من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة كلمات والحان محمد مصطفى ، أعقبه عرضا من دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى ضم مجموعة من الأعمال الروحانية التى تخاطب الوجدان.
المصدر بوابة الاهرام