أخبار > المراكز الأمريكية تخفف توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية
12/04/2022   10:30 ص

المراكز الأمريكية تخفف توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية

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واشنطن (رويترز) – خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية وهايتي وميانمار.

وقالت المراكز الأمريكية إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث إلى “المستوى 1: منخفض” من “المستوى 4: مرتفع جدا”، والذي يحث الأمريكيين على تجنب السفر إلى تلك الوجهات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت يوم الاثنين مستوى التوصيات إلى “المستوى 1” لكل من بنجلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس من “المستوى 2: متوسط”.

المراكز الأمريكية تخفف توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية

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