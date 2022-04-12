واشنطن (رويترز) – خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية وهايتي وميانمار.
وقالت المراكز الأمريكية إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث إلى “المستوى 1: منخفض” من “المستوى 4: مرتفع جدا”، والذي يحث الأمريكيين على تجنب السفر إلى تلك الوجهات.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت يوم الاثنين مستوى التوصيات إلى “المستوى 1” لكل من بنجلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس من “المستوى 2: متوسط”.