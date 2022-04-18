القاهرة 17 ابريل 2022 (شينخوا) تسلمت جامعة الدول العربية شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد- 19، مقدمة هدية من الصين.
وقالت السفارة الصينية بالقاهرة في بيان مشترك مع جامعة الدول العربية اليوم (الأحد)، إن الأمانة العامة للجامعة استقبلت شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تتضمن عددا من الكمامات الطبية بالإضافة إلى عدد من المستلزمات الطبية الوقائية.
وأضاف البيان أن شحنة المستلزمات الطبية الوقائية مقدمة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين لمكافحة انتشار الجائحة.
وأشاد السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشيانغ، بقوة علاقات الصداقة العميقة بين الجانبين، مؤكدا حرص الجانب الصيني على توطيد أواصر التعاون مع الجامعة العربية في مختلف المجالات والإعداد المشترك للقمة الصينية العربية الأولى.
وقال لياو إن “الصين تدعم الدول العربية في اتباع طريق الوحدة وتطوير الذات، وتولي زمام الأمور فيما يتعلق بتقرير مصيرها”، موضحا أن الصين تدعم جامعة الدول العربية للقيام بدور أعظم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وإيجاد تسوية سياسية للقضايا الساخنة.
وأعرب عن استعداد الجانب الصيني للعمل مع الدول العربية لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.
فيما أشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إلى أن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية أعرب عن بالغ شكره وتقديره للجانب الصيني على هذه اللفتة الكريمة، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية للدول العربية، وللأمانة العامة للجامعة، سواء من اللقاحات أو من المستلزمات الطبية بأنواعها.
وأشار المصدر إلى أن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تحرص على تعزيز علاقاتها مع الصين في مختلف المجالات، بما في ذلك “مبادرة الحزام والطريق”، وأنها تثمن الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية وإيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يعزز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ونوه في هذا السياق بالقمة العربية – الصينية الأولى المزمع عقدها هذا العام من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين.