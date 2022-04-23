الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واس
شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس في الحدث السنوي “يوم الأرض”، والذي يحتفى به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الجمعية ومن خلال قطاعاتها المختلفة وتحقيقاً لشعار المناسبة “استثمروا في كوكبنا”، ركزت هذا العام ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي على التوعية لإيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، والقضايا البيئية التي يواجهها العالم.
وبين الفهد أن الجمعية أخذت على عاتقها المشاركة في كًل ما يسهم بحماية كوكب الأرض، حيث يقوم الكشافون في المملكة ومن واقع مسؤولياتهم مع الآخرين باتخاذ مبادرات شخصية لمقاومة عوامل وأضرار تغير المناخ، وإحداث تغييرات سلوكية للعيش في بيئة صحية، مشيراً إلى أن الحركة الكشفية قد اهتمت بالبيئة منذ تأسيسها عام 1907 على يد مؤسسها بادن باول، الذي جعل دراسة الطبيعة هي النشاط الرئيس في الحركة الكشفية والإرشادية، حيث يتمتع الكشاف في كل أنحاء العالم بتلك الطبيعة ومغادرة ذلك العالم وقد تركه أفضل مما وجده عليه.
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