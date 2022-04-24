اقتصاد > تمديد التسجيل في نظام «الضمان الاجتماعي المطور»
24/04/2022   9:37 ص

تمديد التسجيل في نظام «الضمان الاجتماعي المطور»

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م.

وأوضحت الوزارة بأن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور، كما أكدت على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مظللة للمستفيدين.

تمديد التسجيل في نظام «الضمان الاجتماعي المطور»

اقتصاد
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