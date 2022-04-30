لضمان تقديم العمل بجودة عالية وأداء مثالي، يشرف 800 مهندس وفني وعامل على أعمال الصيانة بالمسجد الحرام في ظل خدمات راقية، تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمسجد الحرام وقاصديه، من معتمرين وحجاج، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة.
وتعمل وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق على متابعة أعمال تشغيل وصيانة األنظمة اإللكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، من خالل وجود فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية لضمان تقديم العمل بجودة عالية وأداء مثالي، وذلك
بمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي.
وتسعى اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة لتغطية جميع أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خالل وضع خطط ودراسات وتنفيذ األعمال على أرض الواقع، محققين أعلى درجات التميز والدقة مدعومة بكوادر بشرية على أعلى مستوى.
كما يجري فحص خزانات مياه بسعة 1500م3 و5000 دورة مياه و4000 جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، وتحرص اإلدارة على عمل الاختبارات الالزمة للتأكد من جاهزية األنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها 1168
حساسا وكاسرا، كما تختبر المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة االحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه االختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل.
وتعمل الادارة على صيانة المولدات الكهربائية والمحوالت المختلفة ولوحات التحكم ولوحات الاحمال ووحدات الانارة ونظام التأريض على مدار الساعة.
مراوح الرذاذ بساحات المسجد الحرام )مكة(
الكوادر البشرية تتكون من:
205 مهندسين
450 فنيا
200 عامل
أعمال الصيانة والفحص تشمل:
8000 سماعة
120000 وحدة إضاءة
4000 لوحة كهربائية
20 مولدا كهربائيا
6350 مروحة موزعة بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ
202 سلم كهربائي
16 مصعدا
1000 صندوق إطفاء حري
المصدر صحيفة مكة