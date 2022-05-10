المنامة في 09 مايو/ بنا / تستضيف مملكة البحرين، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الملتقى العلمي الـ21 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليج العربية الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع مركز عيسى الثقافي. ويشارك في الملتقى نحو 180 باحثا أكاديميا متخصصا في مجالات التاريخ والآثار من دول الخليج العربي.
ويتضمن برنامج الحفل كلمة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، و أ.د. علي منصور شهاب رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، و أ.د. عبدالهادي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وسيناقش الملتقى حوالي 26 ورقة علمية متخصصة.