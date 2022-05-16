خالد العمري –
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن البرنامج التطوعي الثامن والتاسع ، والذي يتخلله تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والدعم والتمكين ، ويستمر لمدة أسبوع ، حيث يستهدف ما يقارب 800 مستفيد .
كما يضم البرنامج اربع دورات تدريبية تغطي باقة متنوعة من المجالات التي تضم الإسعافات الأولية ، والبرامج التعليمية ، والاستشارات النفسية والأسرية والمعالجة بالرسم ، ودورة في الدعم والتمكين وصيانة الحاسب الآلي وإكساب مهاراته المختلفة ، وورشة عمل في تنمية روح ريادة الأعمال لدى المستهدف بهدف تزويده بالمهارات الحياتية والحرف اليدوية مثل الخياطة والتصميم والتطريز ، وذلك بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والإتحاد العربي للتطوع .
ويأتي هذا البرنامج امتداداً للجهود التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية ، وانسجاماً مع مساعيه الرامية لترسيخ ثقافة العمل التطوعي ، وتعزيز القيم الإنسانية والتنمية المستدام