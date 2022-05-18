كشفت المسرعة العقارية السعودية “شيد” عن برنامج تجهيز وبناء كيانات التطوير العقاري وفق 10 خطوات لتحويل المقاول إلى مطور عقاري وذلك بالشراكة مع المعهد العقاري السعودي والهيئة السعودية للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان وهيئة منشآت.
وأوضح المدير التنفيذي بمسرعة شيد الأستاذ بدر بن محمد الذيباني بأن مسرعة “شيد” تهدف لزيادة عدد المطورين العقاريين وتقديم الدعم لتطوير منظومة أعمالهم والحصول على شهادة تأهيل مطور عقاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تمهيدا للفوز بمشاريع سكنية بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان. مبينا بأن المسرعة تسعى لتنمية قدرات المطورين العقاريين والارتقاء بصناعة التطوير العقاري ودعم وتمكين المطورين العقاريين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين وتلبية الطلب السكني المتزايد.
وبين الأستاذ بدر الذيباني بأن البرنامج يمكن المشاركين من تحقيق متطلبات تأهيل المطورين العقاريين فضلا عن الاعتماد لدى الشركة الوطنية للإسكان والحصول على شهادة تصنيف مطور عقاري والتأهل لدى برنامج تمكين المطورين العقاريين من صندوق التنمية العقارية، مبينا بأن برنامج المسرعة يشمل مسارات رفع المهارات والتعليم والتطوير والدعم والتوجيه من خلال سلسلة ورش عمل وجلسات التدريب والنماذج التطبيقية والساعات الاستشارية والمراجعة الدورية.
وعدد الذيباني رحلتي التحول إلى مطور عقاري جديد وتمكين المطورين العقاري الحالي وفق مسرعة “شيد” والتي تشمل 10 خطوات بدء بالتسجيل في البرنامج والتأكد من قابلية التحول أو المراجعة التشخيصية لقياس كفاءة القدرات الفنية في مجال التطوير العقاري والانضمام إلى مسرعة العمل ثم دراسة الاحتياج مع المسرعة وحضور الورش التأهيلية والتوعوية ثم مرحلة توجيه المطور وبناء الهيكل التنظيمي، وأخيرا التخرج كمطور عقاري مؤهل.
وأضاف بأن برنامج المسرعة العقارية السعودية “شيد” يناقش العديد من الموضوعات بدء بتطوير الأعمال وإدارة التصاميم وتنفيذ وإدارة المشاريع والتسويق والمبيعات وإدارة الأملاك والاستراتيجيات والمالية والابتكار والموارد البشرية وتقنية المعلومات والقانونية، والتي يقدمها جملة من الخبراء والمستشارين المتخصصين. مشيرا إلى أن التقديم تم عبر (www.shayid.com).
- مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري
- ثلوثية محمد المشوح احتفت بالدكتور ابراهيم التركي في الرياض
- عائلة حسني مبارك تعلن انتهاء كل القضايا المرفوعة ضدها بتبرئة ساحتها
- أول مسرعة سعودية لتمكين وتأهيل المطورين العقاريين
- وفد منظومة الاتصالات يتفق مع شركات أمريكية رائدة لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الوطنية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
- “مرمركز الملك سلمان الإغاثي” يدشن البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري بالأردن
- النتائج الأولية للانتخابات في لبنان تسفر عن ضربة لحزب الله وحلفائه
- تفنيد التصورات الإعلامية الخاطئة تجاه “مدينة نيوم”
- البيت الأبيض: صور جنازة صحفية الجزيرة القتيلة “مزعجة”
- الحاكم الفعلي للإمارات يرى في إيران والإسلاميين تهديدا لبلده الطموح