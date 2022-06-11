الرياض 9 يونيو 2022 (شينخوا) أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أن الصين تعتبر سوقا مهما للغاية للسياحة السعودية، مضيفا “نريد أن يأتى الصينيون ويتعرفون على التراث والثقافة والشعب السعودي”.
وقال أحمد الخطيب، فى مقابلة خاصة أجرتها وكالة أنباء ((شينخوا)) معه خلال الدورة الـ 116 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التى عقدت خلال يومي 7 و8 يونيوالجاري فى جدة، “نحن نستمتع بثقافة الصين وتراثها لسنوات عديدة ، وخاصة الطعام الصيني اللذيذ، حيث يمكننا أن نجده في كل مكان في السعودية”، مؤكدا أننا “الآن، نتطلع إلى جذب المزيد من السياح الصينيين إلى السعودية”.
فيما تحدث الوزير أحمد بن عقيل الخطيب عن اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ، قائلا إن “هذا الاجتماع في هذا الوقت مهم للغاية لتشجيع الدول على البدء في تخفيف قيود السفر الخاصة وفي نفس الوقت ضمان سلامة وأمن المقيمين والزوار،” مضيفا أننا نتطلع إلى موافقة جميع البلدان على الرؤية الجديدة وتعافي هذا القطاع في السنوات القليلة المقبلة، حيث أن تعافي هذا القطاع مهم جدا للاقتصاد العالمي وللوظائف وللازدهار بشكل عام.
وبالنسبة إلى موارد السياحة السعودية، قال وزير السياحة عندما يأتي السياح من دول العالم لزيارة المدن السعودية على سبيل المثال إلى الرياض أو جدة أو الخبر أو أبها يمكنهم رؤية الجبال الخضراء التي تشبه الجبال في الصين ، وهناك الطقس اللطيف وسيرون ثقافات وأطعمة وموسيقى مختلفة.
وأضاف أن رسالتنا إلى العالم ، أننا نقول مرحبا بكم في المملكة وعندما يأتي السياح إلى الدول العربية تجد أن هدفهم هو الاطلاع على تجربة الثقافة العربية فيها والمملكة هي قلب الثقافة العربية ، لذلك نرحب بالسياح من مختلف أنحاء العالم عندما يأتون إلى مدن مثل جدة أو الرياض أو أبها التي فيها الجبال ، فهم سيعجبون بالتجربة.
ومن أجل الاهتمام بالسياحة السعودية، قامت وزارة السياحة السعودية، حسبما قال الوزير أحمد بن عقيل الخطيب ، بتدشين حملة تحت شعار “زر السعودية”، ولقد تمت دراسة كل سوق على حدة.
وذكر الوزير على سبيل المثال ، إذا أردنا التحدث عن الصين ، والسياح الصينيين ، فنتعرف على الطريقة التي اتبعوها في متابعة التليفزيون أو المشاهير ، أو وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نحاول الوصول إليهم من خلال القنوات الصحيحة ونحن نتمتع بخبرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بهذا ، فقد فتحنا مكاتب في جميع أنحاء العالم ، ولدينا حوالي 8 مكاتب للوصول إلى السوق والتعرف على المزيد بشأن كيفية التعامل مع الأسواق وتطوير العلاقات.
وتابع أحمد بن عقيل الخطيب ” أنا متأكد تماما عندما يزور الناس المملكة يحصلون على انطباع إيجابي لذا هم يعودون مرارا وتكرارا ونتطلع إلى جذب المزيد من السياح الصينيين”.