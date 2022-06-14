رشاد الخير- الوكاد – الرياض
ناقش المجلس التنسيقي لعمل المرأة في اتحاد الغرف السعودية خلال اجتماعه اليوم (الاثنين) استراتيجية عمله للمرحلة المقبلة والمبادرات الرامية لتمكين مشاركة المرأة اقتصادياً في ظل دعم القيادة الرشيدة والتغيير الإيجابي والبيئة التنظيمية المحفزة والداعمة للمرأة السعودية.
وقالت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة الأستاذة خلود الدخيل أن الاجتماع ناقش الأهداف الرئيسية بما في ذلك معالجة التحديات والمعوقات والمساهمة في تطوير مهارات وقدرات المرأة لتمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية محليا وعالميا، و مراجعة الأنظمة والتشريعات لتمكين المرأة، ومواءمة تمكينها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030وتطوير العلاقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .
وأضافت ” الدخيل” أن المجلس صاغ العديد من المبادرات الرامية بما يساهم في تمكين مشاركة المرأة في القطاع الخاص، منوه بالنجاحات التي تحققت في مجال زيادة عدد السجلات التجارية ووصول المرأة لعدد من المناصب القيادية في الجهات الحكومية والخاصة وفي منظومة الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في الغرف اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.
وحثت الدخيل المنشآت التجارية على تبنى استراتيجيات لتمكين مشاركة المرأة في القطاع الخاص
نقاط حول المجلس التنسيقي لعمل المرأة :
· تأسس المجلس بأمر ملكي في العام 2006 تحت مسمى (اللجنة الوطنية النسائية)
· لاحقاً تحول إلى (المجلس التنسيقي لعمل المرأة ) لمواكبة التغييرات التي تشهدها المملكة
· الهدف الرئيسي للمجلس هو تمكين مشاركة المرأة في القطاع الخاص
· يعمل المجلس على مراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمرأة والموائمة مع رؤية 2030، وتطوير العلاقة مع الجهات الحكومية لتمكين المرأة اقتصادياً.
· حقق المجلس نجاحات واضحة في تعزيز مشاركة المرأة في منظومة الغرف التجارية ومجالس الأعمال واللجان الوطنية