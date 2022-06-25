بكين 23 يونيو 2022 (شينخوا) ذكر يوسف عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن مجموعة بريكس تعد بمثابة منصة للمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من مختلف الدول للتواصل والتفاعل بشأن كيفية مواجهة التحديات العالمية.
جاءت تصريحات البنيان أثناء مشاركته افتراضيا يوم الأربعاء في جلسة نقاشية عقدت ببكين تحت عنوان “التمسك بمفهوم الانفتاح وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي” خلال منتدى أعمال بريكس، حيث قال إن بلاده ليست من الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، ولكن يمكنها الاستفادة من هذه المنصة وكذلك العالم بأسره.
وأكد البنيان على أهمية بذل المزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن ضمان الشمول وتعزيز العولمة ودفع التجارة الحرة وتسهيل التجارة عبر الحدود من المتطلبات الضرورية لتحقيق هذا الانتعاش.
ولدى تسليطه الضوء على الحاجة إلى تنشيط الاقتصاد العالمي وتلبية احتياجات سكان العالم فيما يتعلق بتوفير خدمات صحية عالية المستوى، أعرب من ناحية عن أمله في أن يصبح الاقتصاد العالمي أكثر مرونة وأكثر قابلية للتنبؤ وشدد من ناحية أخرى على أهمية التنسيق لحل بعض القضايا المثيرة للقلق بما فيها الأمن الغذائي والمائي فضلا عن أمن الطاقة والموارد الطبية.
وبالإضافة إلى ذلك، رأى البنيان أن كيفية تحقيق التوازن بين المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية مسألة مهمة للغاية، لافتا إلى أنه انطلاقا من إدراك ما سيكون لذلك من تأثير اجتماعي كبير، فإنه من الضرورة بمكان أن يكون لمجتمع الأعمال دور إيجابي خاص في هذا الصدد، حيث ينبغي أن يكون قادرا على المدى الطويل على زيادة استثمارات رأس المال وتعزيز تبادل الخبرات والمهارات على نطاق عالمي.
وقال إن السؤال الرئيسي من وجهة نظره يتمحور حول كيفية تحقيق تدفق سلس للتجارة والاستثمار والخبرات على مستوى العالم، حيث وجد أن الإجابة تكمن بوضوح في التعاون بشكل أوسع وأعمق على مستويات متعددة وفي مجالات مختلفة وبين جميع البلدان؛ علاوة على حاجة القطاعين العام والخاص والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى التعاون بشكل أوثق لتمكين الاقتصاد العالمي من التعافي ودفع التنمية المستدامة قدما.
وعبر البنيان عن سعادته بمشاركته في الحدث كون بلاده لديها رؤية واضحة (رؤية السعودية 2030) التي تشجع التجارة الحرة وترحب بالاستثمارات الأجنبية وتدعو في الوقت نفسه الشركات إلى التوجه للخارج والاستثمار على الصعيد العالمي.