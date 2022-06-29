تحت رعاية رئيس جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، احتفت امس ( الاثنين ) كلية طب الاسنان بطلاب وطالبات برنامج الامتياز للدفعة الرابعة عشر من أطباء الامتياز والدفعة الخامسة من طبيبات الامتياز البالغ عددهم 107 طبيب وطبيبة ، بحضور عميدة الكلية الدكتورة جيهان الحميد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية وآباء وأمهات الخريجين والخريجات.
ورحبت الدكتورة جيهان الحميد، بالحضور وقدمت المباركة لأولياء الأمور على تخرج أبنائهم من الجامعة واقبالهم على حياة علمية قادمة تصنع منهم جيلا واعداً لبناء هذا الوطن مثمنةً للآباء والأمهات دعمهم ومساندتهم لابناءهم ، و باركت لهم اجتياز المرحلة التعليمية من كلية طب الاسنان التي كانت ولا تزال فخورة بما قدموه من إنجازات يشار اليها بالبنان، فقد سجلت الكلية اكبر عدد من الساعات التطوعية حيث بلغت اكثر من 20 الف ساعة في خدمة المجتمع والعديد من الحملات التثقيفية والعلاجية في شتى المنشآت، وتم معاينة وعلاج 20 الف مريض حيث لم يكن تقديم هذه الخدمات مقتصرا على المستشفى الجامعي، بل امتد العطاء لتقديم الخدمات العلاجية الى عدة أماكن منها السجون ودور الملاحظة والاحداث ، مبينه بانه بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة لهذه الدفعات 17 بحثا منشوراً ذو جودة عالية في أماكن نشر عالمية.
المصدر جرية الرياض